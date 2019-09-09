Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli 7 personel, sabah saatlerinde Gümüşpınar İlkokulu'na giderek okula yeni başlayan çocuklara sürpriz yaptı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından sınıflara giren jandarma ekibi, Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu.

Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği Parkur da çocukların ilgi odağı oldu.

Çocuklarla resim çizen ve boyama yapan ekip, balon ve Türk bayrağı dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA