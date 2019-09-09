Türkiye
Jandarmadan öğrencilere okulda ilk gün sürprizi09 Eylül 2019 Pazartesi 10:35 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, okula yeni başlayan çocuklarla resim ve boyama yaparak okula uyum sürecine destek oldu.
Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli 7 personel, sabah saatlerinde Gümüşpınar İlkokulu'na giderek okula yeni başlayan çocuklara sürpriz yaptı.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından sınıflara giren jandarma ekibi, Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu.
Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği Parkur da çocukların ilgi odağı oldu.
Çocuklarla resim çizen ve boyama yapan ekip, balon ve Türk bayrağı dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA