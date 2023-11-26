Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu

Kentteki çeşitli mahallelerde apartmanların ve müstakil evlerin çatıları rüzgardan uçtu.

Uçan çatılardan kopan bazı parçalar park halindeki 7 araca zarar verdi.

Gültepe Mahallesi'nde ise Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısı da rüzgardan dolayı zarar gördü.

Çatısı uçan binalarda itfaiye ve AFAD çalışma yaparken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve AFAD'a gün boyunca çok sayıda çatı uçma ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Şarkışla ilçesinde ise bazı binaların çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu ve bazı kamu binalarının çatılarında hasar meydana geldi.

78 binada hasar tespit edildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle il merkezi ve ilçelerde birçok noktada olumsuzluklar meydana geldiği belirtildi.

Fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Rüzgarın etkisiyle il genelinde saat 20.00 itibariyle çok sayıda ihbar alınmış olup bu ihbarlar sonrasında 10 kamu binası, 68 özel bina ve 7 aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AFAD başta olmak üzere tüm kurumların teyakkuz halinde olduğu, hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olumsuzluklarda herhangi bir can kaybı olmamış, bir vatandaşımız yaralanmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."