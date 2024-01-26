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Türkiye
AA 26.01.2024 13:55

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

E.P. yönetimindeki otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze için ilimize gelen yolcuları taşıyan İstanbul Kadıköy Belediyesine ait E.P. idaresindeki otobüs, yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle yol kenarına devrilmiştir. Kaza sonucu otobüste bulunan 50 yolcudan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."

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