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Türkiye
İHA 26.01.2024 12:33

Ecdat emaneti zeytinliklerin sayımları yapılarak koruma altına alınıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdat emaneti zeytinliklerin dronlar aracılığıyla havadan ve yerden ölçüm tekniklerini kullanarak sayımını yapıyor.

Ecdat emaneti zeytinliklerin sayımları yapılarak koruma altına alınıyor

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde bin 750 ayrı parselde bulunan yaklaşık 180 bin adet zeytin ağacının sayısı ve parsel sınırları içerisindeki coğrafi konumlarının belirlenmesi için son teknoloji Fotogrametrik görüntüleme ve Lidar tarama sistemlerine sahip dronlar ile havadan takipleri sağlanıyor.

Aynı zamanda GNSS ve GPS teknolojisi ile ise yerden yapılan ölçüm teknikleri kullanılıyor. Yerden yapılan ölçümün zor ve ağaç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise Lidar teknolojisi ile üç boyutlu nokta bulutu verisi üretilerek bu bölgelerde bulunan zeytin ağaçlarının tespiti daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılıyor.

Çalışma neticesinde zeytin ağacı sayıları güncellenerek ecdat emaneti her zeytin ağacının coğrafi koordinatları belirlenecek ve veri tabanında saklanacak. Eldeki veriler ışığında ise periyodik saha kontrolleri yapılmaya devam edilecek.

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdadın tüm emanetleri ile birlikte zeytinliklerin bulunduğu sahaları da hassasiyetle korumakta, gerekli tüm çalışmaları sürdürmektedir.

Zeytin ağaçlarının korunması, sayımı, takibi ve gereken tüm çalışmaların gerçekleşmesi, son sistem teknolojiler kullanılarak yapılmaya devam ediliyor. Genel Müdür Sinan Aksu konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede mevcut zeytinlik alanlarının sayımın yapıldığını, son sistem teknolojiler ile zeytin ağaçlarının durum tespitlerini tamamladıklarını bildirdi.

Her dinin kutsal meyvesi zeytin 

Aksu, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce atalarımızdan bizlere miras kalan zeytin ağaçlarımızın yaşatılmasına yönelik çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bünyemize yeni zeytinlik alanlarını da katıyoruz. Son olarak alımını tamamladığımız Balıkesir Havran ilçesinde 55 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan 434 zeytin 137 incir ağacı ile zeytinliklerimizin sayısını artırdık. Her dinin kutsal meyvesi sayılan zeytin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de 6 ayette ve çok sayıda hadiste geçiyor. İnsanlık için şifa deposu olan zeytin meyvesini yaşatmak, insanlığımıza hizmette en önem verdiğimiz alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce zeytinlikler ile incir ağaçlarını koruma ve üzerine düşen sorumlulukları özenle yerine getirmekle birlikte; zeytinlik ve incir ağacı sahalarını da genişletmeye devam edeceğiz” dedi. 

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