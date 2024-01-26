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Türkiye
AA 26.01.2024 11:38

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin doldurulmuş sigara, 350 paket sigara, 1105 litre akaryakıt, 6 kilo 635 gram doğal kehribar taşı, 4 kilo 200 gram fil dişi, 37 kehribar tespih ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seydişehir ilçesinde 3 ev ve 2 iş yerindeki aramada da 26 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör ve çok sayıda fişek bulundu.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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