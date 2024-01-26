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Türkiye
AA 26.01.2024 11:26

Adana'da sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 sanıktan 4'üne, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana'da sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar 6 kişi ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.A. savunmasında, PKK üyesi olmadığını ve terör örgütü propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini bildirerek, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan A.A, M.U. ve S.A'yı 1 yıl 6 ay 22'şer gün, D.G'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. F.Ö. ve A.S.D'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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