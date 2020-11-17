Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılelma köyü, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.