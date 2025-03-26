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Türkiye
DHA 26.03.2025 10:32

Sivas'ta baraj göletinde binlerce ölü balık görüldü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarındaki Deligazili Baraj Göleti'nde binlerce balık ölüsü görüldü. Ekipler, toplu balık ölümleri için inceleme başlattı.

Sivas'ta baraj göletinde binlerce ölü balık görüldü

Kangal ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Deligazili köyü yakınlarında yer alan, tarımsal sulama amaçlı yapılan ancak zamanla vasfını yitiren baraj göletinde su seviyesi düştü.

Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi. Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı.

İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu. Çeşitli büyüklüklerdeki balıkların bir kısmının kıyıya vurduğu, bir kısmının da su içinde kaldığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Oksijen azlığı şüphesi

Kokmaya başlayan balıklar ekiplerinin incelemesinin ardından çevreye zarar vermemesi için iş makinesi ile çukur kazılarak toprağa gömüldü. Balıkların su seviyesindeki düşüş ve oksijen yetersizliği nedeni ile öldüğü değerlendiriliyor. Balıkların ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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