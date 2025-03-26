Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.03.2025 09:35

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Ulu Cami'de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Ulu Cami imamı Menduh Lale, Sakal-ı Şerif'in her ramazan vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Lale, şöyle konuştu:

"Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor."

ETİKETLER
Ramazan Ayı Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8,3 milyon TL ceza
10:10
Brent petrolün varili 72,68 dolardan işlem görüyor
09:37
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 160 bin 940 sentetik ecza ele geçirildi
10:08
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:19
Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
10:04
Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit verilmiyor
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle tam isabet
FOTO FOKUS
Fransa'da jetler havada çarpıştı
Fransa'da jetler havada çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ