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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber 26.03.2025 08:02

Bayramda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava cuma günü yurdu terk edecek. Bayramda birçok bölgede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte gün gün bayramda beklenen hava durumu...

Bayramda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala hava durumunun nasıl seyredeceği de merak ediliyor. 

Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Cuma günü batıdan başlayan yağış, bayramla birlikte yurdun büyük kesimini etkisi altına alacak. 

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Arefe günü (29 Mart Cumartesi)

Arefe günü daha çok batı kesimde yağışların sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak.

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 19, Ankara'da en düşük 10, en yüksek 21, İzmir'de en düşük 14, en yüksek 20, Antalya'da da 18 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Bayramın ilk günü (30 Mart Pazar)

Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 18, Ankara'da en düşük 8, en yüksek 18, İzmir'de en düşük 13, en yüksek 19, Antalya'da da 16 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Bayramın ikinci günü (31 Mart Pazartesi)

Bayramın ikinci günü de yurdun büyük bölümünde yağış, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. 

Bayramda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Bayramın üçüncü günü (1 Nisan Salı)

Bayramın üçüncü günü de yağışlı hava birkaç kent hariç tüm yurda yayılacak. 

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