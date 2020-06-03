Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta adliye binasının çatısı böyle uçtu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde adliye binasının çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçede dün etkili olan fırtına nedeniyle Hükümet Caddesi'ndeki adliye binasının çatısı uçtu.
Çatının uçma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Çatıdan kopan parçalar güvenlik kameralarına da zarar verdi.
Gemerek Belediyesi, uçan çatının enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.
Etiketler: binanın çatısı uçtu adliye binasıSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:43
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