Haber Giriş: Kaynak: İHA
Karantina bölgesinden kaçmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahalle koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı. Öğle saatlerinde karantina bölgesinden kaçmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede çalışma yaptı.
Vaka sayısı 65'e yükseldi
Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 17 kişide daha virüs tespit edildi. Mahallede vaka sayısı 65'e yükseldi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Bugün öğle saatlerinde karantina bölgesinden kaçmaya çalışan Eyüp D., jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında tespit edildi. Eyüp D., güvenlik güçlerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı. Hakkında işlem yapılan Eyüp. D., evine geri gönderildi.
Etiketler: karantina jandarma filyasyon ekibiSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 15:53
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