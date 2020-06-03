Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede çalışma yaptı.

Vaka sayısı 65'e yükseldi

Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 17 kişide daha virüs tespit edildi. Mahallede vaka sayısı 65'e yükseldi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Bugün öğle saatlerinde karantina bölgesinden kaçmaya çalışan Eyüp D., jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında tespit edildi. Eyüp D., güvenlik güçlerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı. Hakkında işlem yapılan Eyüp. D., evine geri gönderildi.