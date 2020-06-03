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Sakarya plajlarında sezon hazırlıkları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın mavi bayraklı plajları sezona hazırlandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki yeni sezona hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediye ekipleri iş makineleriyle kum düzeltmelerinin yapıldığı plajlarda çalışmalar gerçekleştirildi.
Karasu'da bulunan iki mavi bayraklı plajlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış mevsiminde dalgaların erozyona uğrattığı sahilde, iş makinlarıyla kum düzeltme çalışması yaptı.
Etiketler: turizm sezon sakarya plaj mavi bayrakSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 15:17
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