Haber Giriş: Kaynak: AA
Çankırı ve Karabük'te 4 kene vakası
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde hayvancılık yapan 3 kişiyi kene ısırdı.
Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen 3 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü
Sağlık çalışanına da bulaştı
Kan değerleri yüksek çıkan 3 kişi ile bu kişilerle temas eden bir sağlık çalışanı tedavi altına alındı.
Eflani ilçesinden gelen kişi ile sağlık çalışanının son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de hayvancılık yapan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir kişinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Etiketler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 4 kişi tedaviye alındıSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 15:02
Son Haberler
- 15:09
- 15:03
- 15:08
- 15:07
- 14:56
Sıradaki Haber
Evlat nöbeti 275'inci gününde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz