Çankırı'nın Çerkeş ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde hayvancılık yapan 3 kişiyi kene ısırdı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen 3 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Sağlık çalışanına da bulaştı



Kan değerleri yüksek çıkan 3 kişi ile bu kişilerle temas eden bir sağlık çalışanı tedavi altına alındı.

Eflani ilçesinden gelen kişi ile sağlık çalışanının son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de hayvancılık yapan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir kişinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.