Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te hafta başı etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun ardından Arapdede, Dereköy, Kınık, Günyurdu köylerindeki fasulye, şerbetçi otu, çilek ve mısır tarlalarını inceledi.
İnceleme sonucunda, Dereköy ve Arapdede köylerindeki derelerin taşması sonucu oluşan sel ve dolu nedeniyle 300 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: tarım arazisi zarar sağanak ve dolu bilecik pazaryeriSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 14:34
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