Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde okey, tavla, iskambil oynanmaması kaydıyla açılan kahvehaneye gelen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla mobil okey oynadı.

Kafedeki sınırsız internetten faydalanan müşteriler, kendi telefonlarından oluşturdukları sanal masalarda okey oynadı.

Masalara sosyal mesafe

Amaçlarının daha hijyenik bir ortamda müşterilerine hizmet vermek olduğunu söyleyen işletme sahibi Erdoğan Yüceyıldız, “iş yerimizi dezenfekte edip, masaları sosyal mesafe konusunda ayarladık. Gelen müşterilerimize kapı girişinde ateş ölçerle kontrol edip, ellerin dezenfekte imkanı sağlıyoruz. İşletmemizdeki oyun grupları arasında yer alan okey salonumuz faaliyette olmadığı için farklı bir yöntem geliştirdik. Gelen müşterilerimize sosyal mesafeli online oyun oluşturduk. Okey taşlarına değmeden sınırsız internet ile gönüllerince vakit geçirme imkanı buluyor” dedi.

Leyla Nur Horoz isimli bir müşteri ise, “Geldiğimiz bu kafede böyle bir ayrıcalık olması bizim için çok güzel bir durum. Arkadaşlarımızla güzel bir şekilde vakit geçiriyoruz” diye konuştu.