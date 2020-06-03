Haber Giriş: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen inek için kurtarma seferberliği
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacıderviş Mahallesi'nde Ayşe Polat'a ait inek, bahçeye götürülürken sulama kanalına düştü. Akıntıyla kapılarak 200 metre sürüklenen inek, sahibinin çabasıyla kanal kenarındaki bir tahtaya bağlanarak durdurulabildi.
Belediye suyu kesti
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Darende Belediyesi'ne haber vererek kanaldaki suyu kesti.
[Fotoğraf: AA]
Sulama kanalındaki suyun azalmasıyla kanala giren itfaiye ekipleri, ineği, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Hayvanın sahibi Ayşe Polat, ineğinin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: sulama kanalı malatya itfaiye İnek DarendeSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 15:05
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