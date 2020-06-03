Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış ve fırtına uyarısında bulunulup, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için yağış uyarısı şöyle:

"Bölgemizde havanın; parçalı çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların güneyli ve güneybatılı (lodos) yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öğlen saatlerinden itibaren Elazığ'ın doğu kesimleri (Karakoçan, Kovancılar, Arıcak), Malatya, Bingöl, ve Tunceli çevreleri kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtınadan dolayı yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte yer yer dolu hadisesinin görülmesi karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Doğu Anadolu için sağanak ve dolu uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün görülecek gök gürültülü sağanağın, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel dolu yağışıyla birlikte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde (Oltu, Şenkaya, Olur) yerel dolu yağışıyla birlikte etkili olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.