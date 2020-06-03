Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin A., 1 Haziran'da bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı. Daha sonra, bir restoranın önündeki motosikletlerin arkasına saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Köpek, acı içinde bağırıp kaçarak canını kurtardı. Çevredeki vatandaşlar, Hüseyin A.'ya tepki gösterip engel olmak istedi.

Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen?" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girdi, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

İlgili kurumlar tarafından ceza kesildi

Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasap Mehmet Ayoğlu, şikayetçi oldu. Köpeği, yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp saldırdığı için dövdüğünü ileri süren Hüseyin A.'ya işlemlerinin ardından ilgili kurumlar tarafından toplam 4 bin 495 lira para cezası kesildi.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, "Sokak köpeğine yapılan kötü muamelede bulunan Hüseyin A., İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanıp, mahkemeye sevk edilmiş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Hüseyin A.'ya Alaşehir Kaymakamlığı tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesini 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesi gereğince 947 TL, Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL para cezası uygulanmıştır" denildi.