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Kayseri'de kuaför çalışanında Covid-19 çıktı, filyasyon ekibi devreye girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri’de, bir kuaför çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında, işyeri kapatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi müşterileri bularak 14 gün evde karantina altında kalmaları konusunda uyardı.
Melikgazi ilçesinde bayan kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı. Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, işyerine gelen ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulunuyor.
Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması gerektiği ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Etiketler: salgın koronavirüs karantina filyasyon covid-19Son Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 13:36
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