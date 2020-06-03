Haber Giriş: Kaynak: DHA
Arızalanan teknedeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası yapan teknede mahsur kalan Suriyeli 14 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Demre'nin Kekova Adası açıklarında dün saat 05.30 sıralarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı ise yakalandı.
Etiketler: Demre Sahil Güvenlik Düzensiz göçmenlerSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 14:21
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