5 çocuk annesi Hatice Yıldız, yaklaşık 4 yıl önce KOSGEB'in girişimcilik kursuna kayıt yaptırdı.

Başarıyla 2 ay süren eğitimlerini tamamlayan Yıldız, sertifikasını alarak 50 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

Lokanta açan Hatice Yıldız, evde yaptığı yemekleri müşterileri için hazırlamaya başladı.

Hatice Yıldız Sivas'a farklı lezzetler sunma isteğiyle açtığı lokantasını anlattı:

"Kurs bittikten sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. 2 aylık kurstan sonra sertifikamı aldım. Devlet 50 bin TL destek verdi. O zaman eşim de emekli olmuştu birlik olduk 2018 yılında açtık dükkânımızı. Daha önce hiçbir işte çalışmamıştım. Ev hanımıydım ve sadece çocuklarıma yemek yapıyordum. Çalışmak evde durmaktan çok daha güzel. Burada 6 tane elemanımız var, onlar da çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar. Her şeyin en doğalı, en tazesi olma isteği ile hizmet veriyoruz.”