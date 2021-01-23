Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Palandöken'de kar manzaraları: Havaya atılan sıcak su kristalleşti
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar kameralara yansıdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yoğun kar yağışı sadece kayak severler için değil fotoğraf tutkunları için de fırsata dönüştü.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Gençler havaya sıcak su atarak gösteri yaptı.
Palandöken'de kayak yapan tatilciler gençlerin gösterisini ilgiyle izledi. Tatilciler o anları görüntüleme imkanı buldu.
Etiketler: Kış Turizmi Kar Yağışı
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