Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yoğun kar yağışı sadece kayak severler için değil fotoğraf tutkunları için de fırsata dönüştü.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Gençler havaya sıcak su atarak gösteri yaptı.

Palandöken'de kayak yapan tatilciler gençlerin gösterisini ilgiyle izledi. Tatilciler o anları görüntüleme imkanı buldu.

