Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Bozcaada'dan saat 16.00, Geyikli'den ise saat 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
Etiketler: Fırtına
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz