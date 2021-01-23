Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AYM'nin yeni üyesi İrfan Fidan
[Fotoğraf: AA]
Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi.
Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan İrfan Fidan; Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması, Balyoz, Gezi gibi kritik davaları yürüttü.
Fidan bu kritik görevin ardından Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde ise; İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan 3 isim olmuştu.
Üç isimden Fidan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Anayasa Yargıtay Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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