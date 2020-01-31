Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya kara yolu açıldı.
Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri yolu trafiğe açtı.
Etiketler: Sivas-Malatya kara yolu ulaşımSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 21:40
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