Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli
Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.
Hava normale dönene kadar balıkçılar denize çıkmayacak
Lodos nedeniyle balıkçılar da bugün denize açılamadı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, "Bugünden başlayan lodos yarına kadar etkili olacak. Bizde bütün balıkçı arkadaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Hava normale dönene kadar arkadaşlarımız denize çıkmayacak." dedi.
Etiketler: Marmara lodos Deniz ulaşımıSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:16
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