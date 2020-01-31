O gizemli kutudan duyulan bu sesle başladı her şey. Önce radyo girdi hayatımıza. Radyolu günler 6 Mayıs 1927'de başladı. İstanbul, Ankara, İzmir radyoları art arda faaliyete geçti.

Takvimler 1 Mayıs 1964'ü gösterdiğinde; Türkiye'de yayıncılık tarihi açısından dönüm noktası yaşandı. TRT Yasası ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. Radyo yayınları TRT çatısı altında toplandı.

Sonra televizyon girdi hayatımıza. 31 Ocak 1968'de Ankara'da Mithatpaşa Stüdyosunda Mahmut Tali Öngören'in açılış konuşması ile başladı, TRT'nin ilk deneme yayınları. Sadece ses değil görüntü de vardı artık.

Renkli yayınlar ise 1982 yılında başladı. TRT, 1986 yılında kanal sayısını artırdı, TRT 2 kuruldu. İlerleyen yıllarda; TRT 1, TRT Haber, TRT Spor, TRT Çocuk, TRT World ve diğer kanallar da TRT ailesine katıldı.

İlklere TRT ile imza atıldı

Zeki Müren'in sesi ile duygulandık. Eurovision şarkı ve beste yarışmalarında heyecanlandık. TRT evlere ve gönüllere taht kurmuştu artık. TRT ile ağladık, güldük, birlik olduk. 7'den 70'e herkesin hayatında tatlı izler bırakan TRT, Türkiye'nin hep ilklerine imza attı.

TRT'nin televizyon yayınları 52 yıl önce başladı. Yıllar geçtikçe TRT ekranı değişti gelişti. 52 yılda bir tek şey değişmedi o da TRT'nin doğru güvenilir ve tarafsız yayın anlayışı.

Yayıncılığın lideri TRT

Bugün 14 televizyon, 16 radyo kanalı ve dijital mecralar üzerinden yaptığı 41 dilde yayınla TRT; saygın dünya televizyonları arasında en ön sıralarda.