Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalardaki abonelerin ocak ayı elektrik ve doğal gaz faturalarının 90 gün ertelendiğini söyledi.

Elazığ'a gelen Dönmez, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Tadım köyüne geçti. Köyde deprem esnasında balkondan düşerek ayağını kıran Fatma Aykurt'u (85) evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra Kültür Parkta çadırda kalan depremzedelerle buluştu.

Dönmez burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının süratle bölgeye intikal ederek, yaşamı normalleştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Deprem anından itibaren elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin güvenli bir şekilde arz edilmesi için gerekli müdahaleye yaptıklarını aktaran Dönmez, "AFAD'ın 'güvenlik gerekçesiyle buralarda elektrik ve doğal gazın kullanılması mahsurlu değil' dediği hiç bir yerde elektriğimiz kesik değil, tüm köylerimiz dahil elektriğimiz var. Doğal gaz kullanan aboneler açısından da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil." dedi.

İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Bölgedeki hidro elektrik santrallerinin inşaat ile su yapılarında deprem dolayısıyla sorun olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Oradaki bazı tesislerde lojmanlarda bazı hasarlar söz konusu ama onları da en kısa süre içerisinde telafi edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Bey beni arayarak 30 bin ton kömüre ihtiyaç olduğunu söylemişti. Türkiye Kömür İşletmeleri süratle kömür sevkine başladı. Valiliklerimiz hem Elazığ hem de Malatya'da ihtiyaç sahiplerine süratle bu dağıtımı başlattılar."

Fatura düzenlemeleri ertelendi

Bakan Dönmez, bölgede hizmet veren Aksa Doğal Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketinin tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle ertelediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani fatura düzenlemeleri 2 hafta süreyle Malatya ve Elazığ'da ertelenmiş oldu. Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar. Dana önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde bundan yararlanacak. Onlara doğal gaz ve elektrik akışı tekrar sağlanacak. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız yine devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler var. Bugün taziye ziyaretlerinde bu yönde talepler geldi. onları da ayrıca değerlendireceğiz."