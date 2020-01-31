Patlama, Ünye ilçesi Yaz Konağı mevkiinde gerçekleşti. BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattından çıkan alevler 30 metre yüksekliğe ulaşarak Ünye ilçe merkezinden görüldü.

Yetkililer ve itfaiye olay yerine giderek gazı kesti ve onarım için çalışmalara başladı.

Tarım arazisi içinde gerçekleşen patlamada ölen yada yaralanan olmadı.

Patlamadan dolayı Fatsa'da bir süre doğal gaz kesintisi yaşanacağı belirtildi.