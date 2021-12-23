Korkunç olay dün Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Köpekler küçük A.A.'yı baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 kişi ve site güvenlik görevlisi gözaltına alındı. İki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Gaziantep Valililği'nden yapılan açıklamada adli ve idari sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.