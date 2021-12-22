Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.
Etiketler: Gaziantep
Son Haberler
- 18:57
- 19:00
- 18:56
- 18:54
- 18:33
Sıradaki Haber
Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz