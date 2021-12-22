Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta kadını karda sedyeyle 500 metre taşıdılar
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari’de sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hastayı, sedyeyle 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde şiddetli karın ağrısı çeken 21 yaşındaki Nurdan Özel'i yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, ekiplerden yardım istedi.
Köye giden ekipler, kar nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.
Evde ilk müdahaleyi yapan ekipler, kadını sedyeyle 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Hastaneye kaldırılan Özel'in sağlık durumu iyi. Baba İhsan Özel, kızını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Sağlık Çalışanları
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