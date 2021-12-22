Kayapınar ilçesindeki Mekke Camii'nde cuma namazı kılmak için abdest alan Mehmet Tekin, içinde 10 bin dolar bulunan montunu duvara astı.

Bu sırada yanına gelen bir kişi, Tekin'in montunun üstüne kendi montunu astı.

Abdest aldıktan sonra camiye girmek için dışarı çıkan Tekin, cebinde 10 bin dolarının olmadığını fark etti. Kendisi ile abdest alan kişiyi camide göremeyince, polise giderek şikayetçi oldu.

2 kişi tutuklandı

Şikayet üzerine harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten 24 suç kaydı bulunan C.E. ile yine aynı suçlardan 14 suç kaydı olan N.E. olduğunu belirleyen ekipler, dün düzenledikleri operasyon ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin adreste yaptığı aramada 10 bin dolar da ele geçirildi. Çalınan para, daha sonra sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"60 bin TL zararım var"

Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Tekin "Saat 11.30'da abdest alıyordum, montumu astım. Yaşlı bir adam yanıma gelip montunu astı. 10 bin dolarım da cebimdeydi. Alıp gitmiş. Hiç fark etmedim. Dışarı çıkınca montun cebine baktım, para yok. Karakola gidip şikayette bulundum. Polisler 10 bin dolarımı buldu. Salı akşamı da bana teslim ettiler. O gün doları bozdurmak için yanıma almıştım. Daha sonra başıma böyle bir olay geldi. Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" dedi.