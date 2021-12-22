Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da hortum meydana geldi
Giresun'un Görele ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Kent merkezinde sabah etkili olan dolunun ardından sahilden 200 metre uzaklıkta denizde hortum oluştu.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Etiketler: Giresun Hava Durumu
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