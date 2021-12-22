Mardin'de hasta yakını M.A,, annesinin 5 ay önce muayene olduğu hastaneye gitti.

Annesine yanlış ilaç verildiğini iddia ederek hasta kabul birimindeki görevlilerle tartıştı.

Tartışmayı uzun süre devam ettiren M.A ısrarla doktorla görüşmek istedi.

Odaya girip kolonya şişesi fırlattı

Bir hastane çalışanı, M.A ve annesini dahiliye uzmanı Bayram Yıldız'ın odasına götürdü.

Odaya giren saldırgan doktora kolonya şişesi fırlattı. Odadan gelen sesler üzerine hastane çalışanları yardıma koştu.

Başından yaralanan doktor, arkadaşları tarafından acil servise götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

"Bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz"

Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gereken izahatı yapmama rağmen tedavinin yanlış olduğunu ileri sürdüler, ben bununla ilgili şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar, kolonya şişesini kafama vurdular. Umarım başka bir meslektaşımızın başına gelmez, biz yine işimizin başındayız, hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz, bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz."

Darp raporu verilen doktor Bayram Yıldız hasta yakınından şikayetçi oldu.

Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.