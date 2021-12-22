İstanbul TEM Otoyolu Bayrampaşa bağlantı mevkiinde bir sürücü buzlanan yolda taksiye 'makas atarak' geçmeye çalışırken kaza yaptı.

Taksiye çarpan araç savrularak yol ortasında durdu. Kaza anını araç kamerası kaydetti.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Beykoz'da zincirleme kaza

TEM Otoyolu Beykoz mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada ise ani fren yapan cipe, arkadan gelen 2 otomobil çarptı.