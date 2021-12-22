Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Buzlanmaya rağmen makas attı taksiye çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da kar ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Bayrampaşa'da buzlanan yolda makas atmaya çalışan sürücü taksiye çaptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
İstanbul TEM Otoyolu Bayrampaşa bağlantı mevkiinde bir sürücü buzlanan yolda taksiye 'makas atarak' geçmeye çalışırken kaza yaptı.
Taksiye çarpan araç savrularak yol ortasında durdu. Kaza anını araç kamerası kaydetti.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Beykoz'da zincirleme kaza
TEM Otoyolu Beykoz mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada ise ani fren yapan cipe, arkadan gelen 2 otomobil çarptı.
Etiketler: Buzlanma İstanbul Trafik Kazası
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