Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karda mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde nöbet değişimine giden güvenlik korucularının aracı ile içerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarılanlar, gidecekleri yerlere ulaştırıldı.
Kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde nöbet değişimine gitmek için yola çıkan güvenlik korucuları ile içerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, karla kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.
"Vatandaşlarımız kurtarıldı"
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele çalışmalarımız Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Elmadalı ve Yapraktepe köyünde mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaştırıldı" dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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