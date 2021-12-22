Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Çalıntı kartla para çekmek için çuval giydi
Malatya'da üzerine çuval geçirerek, çaldığı banka kartıyla ATM'den para çeken şüpheli yakalandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir kişi banka kartının çalındığını ve bankamatikten bin 500 lira parasının çekildiğini bildirdi.
Polis hırsızı yakalamak için 25 kameradan 172 saatlik görüntüyü taradı.
Kameralardan bazılarına yansıyan görüntü oldukça ilginçti.
Çuvalın içine girerek yol boyunca yürüyen hırsız kameralardan tespit edilerek yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 17:27
- 17:26
- 17:32
- 17:15
- 17:33
Sıradaki Haber
Kastamonu'nun "Araç kül çöreği" tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz