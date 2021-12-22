Malatya'nın Darende ilçesinde bir kişi banka kartının çalındığını ve bankamatikten bin 500 lira parasının çekildiğini bildirdi.

Polis hırsızı yakalamak için 25 kameradan 172 saatlik görüntüyü taradı.

Kameralardan bazılarına yansıyan görüntü oldukça ilginçti.

Çuvalın içine girerek yol boyunca yürüyen hırsız kameralardan tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.