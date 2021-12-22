Köy unu ve tarhanası, maya, süt, karbonat, su, sıvı ve katı yağ bileşenlerinin yoğrulmasıyla oluşturulan hamurun mayalanmasının ardından meşe külünün üzerine serilerek pişirilen "Araç kül çöreği", Araç Belediye Başkanlığının 18 Şubat 2020'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda tescillendi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, göreve geldikten sonra ilçede unutulmaya yüz tutan, yöreye has ürün ve lezzetleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Sarıkaya, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları müracaatla Araç kül çöreğinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını belirterek, tescil sürecini takip eden ve büyük emeği geçen belediye personeline ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerine teşekkür etti.