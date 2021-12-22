Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2014'te kurulan özel ekip, dişten vidaya, toplu iğneden jant kapağına kadar pek çok delilden yola çıkarak 7 yılda 23 faili meçhul cinayeti çözdü.

Onlardan en dikkat çekeni 6 kişiyi öldürdüğü için hüküm giyen, cezasını tamamladıktan hemen sonra yine cinayet işleyen Hamdi Kayapınar'ın dosyasıydı...

2 Ağustos 2018'de Erenköy Mahallesi’nde bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Sami Y. pompalı tüfekle öldürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik görevlisinin ruhsatlı tabancası ve fişeklerinin gasp edildiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Özel Ekipleri, zanlının kırmızı bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını tespit etti.

Ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelen katilin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiği belirlendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1998-2001 yılları arasında 6 kişi cinayete kurban gitmişti.

Seri katil 20 yıl sonra cinayetlerine yeniden başladı

O cinayetleri Hamdi Kayapınar işlemişti. Ve Kayapınar 16 yıllık cezasını çekip cezaevinden çıkmıştı.

Son cinayetle seri cinayetler arasında benzerlikler tespit edilince şüpheler tekrar Kayapınar'ın üzerinde yoğunlaştı. Polis ekipleri harekete geçti. Sabaha karşı yapılan operasyonda av tüfeği ile 85 fişek, maktulden yağmalanan tabanca ve 30 fişek kayapınar'ın evinde ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar ifadesinde cinayeti itiraf etti:

"Sami Y.'yi daha önce kulübede tabancayla nöbet tutarken görmüştüm. Önceden tanımıyorum. Hasımlarım olduğu için tabancasını gasp etmek amacıyla öldürdüm."

Kayapınar, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.11 Şubat 2019'daki karar duruşmasında bu kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seri cinayetler nasıl ortaya çıktı?

Özel ekipler, seneler önce işlenen cinayetleri de kuyumcu titizliğiye çalışıp ortaya çıkarmıştı. Cinayetlere 18 ay ara verilmesi ilk dikkat çeken ayrıntıydı.

Bu sürenin o dönemin askerlik süresi kadar olmasını dikkate alan polis, suçların işlendiği bölgede son 3 yılda askerlik yapanları araştırarak, Hamdi Kayapınar'a ulaştı.

Evlerinde yaptıkları aramada kanlı gömlek bulan ekipler, Kayapınar'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Kayapınar, gasp amacıyla 6 kişiyi öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını itiraf etti.

Kayapınar'ın cinayetlerde kullandığı ve bir av bayisinden çaldığını söylediği av tüfeği evlerinin bahçesinde gömülü bulundu.

“Öldürdüğü kişilere ‘av’ kendine ‘avcı’ diyor”

Kayapınar, ifadesinde, geceleri gasp amacıyla ''avlanmaya'' çıktığını, öldürdüklerini ''av'', gasbettiği para ve kıymetli eşyaları ''av ganimeti'' olarak gördüğünü söyledi, kendisini de ''avcı'' diye tanımladı.

Kayapınar, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davalarda 6 kez ömür boyu hapis, yaralama ve gasp suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

İşlediği suçlardan Kayseri ve Sivas'taki cezaevlerinde toplam 16 yıl kaldıktan sonra 2017 yılının şubat ayında tahliye edilmişti.

[1998-2002'de çekilen görüntüler]

Öz kardeşini iple boğdu

Kayapınar, 14 yaşındayken ilk cinayetini işlemişti. Kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldüren Kayapınar, 4 yıl cezaevinde yatmıştı.