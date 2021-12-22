Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sahte içki üreten iş yerine baskın: 2 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sahte içki üretip satanlara yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kayseri'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma, Kocasinan ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, 1034 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Sahte İçki
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