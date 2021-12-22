İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanı suçundan tutuklanan M.A'nın cep telefonunda yapılan inceleme tamamlandı.

İncelemede mesajlaşma uygulamasında bir grup oluşturulduğu ve grupta terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik maddi yardım talep edildiği ve yardımlara ilişkin görüntülerin yer aldığı belirlendi.

Söz konusu gruba üye olduğu belirlenen 6 şüpheli, belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Operasyonda dijital materyaller de ele geçirildi.