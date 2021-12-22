Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda kayan minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Kaza sonucu yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden E.Y. idaresindeki minibüs, Belkaraağaç mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da dereler ve nehirler buz tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz