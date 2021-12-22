Mert D., sokakta tanımadığı abla ve kardeşe sebepsiz yere yumruk attı. Ne olduğunu anlamayan abla burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Cadde esnafı linç edilmek istenen saldırganı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polise teslim edilen Mert D., gözaltına alındı. Yaralı kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.