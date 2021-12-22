Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolda yürüyen kadının burnunu kırdı
Bursa'da bir kişi yolda yürüyen abla ve kardeşe saldırdı. Ablanın burnunu kıran saldırgan gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mert D., sokakta tanımadığı abla ve kardeşe sebepsiz yere yumruk attı. Ne olduğunu anlamayan abla burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Cadde esnafı linç edilmek istenen saldırganı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Polise teslim edilen Mert D., gözaltına alındı. Yaralı kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı öğrenildi.
Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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