Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da otobüs, kaldırımla balkon arasına sıkıştı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Pendik’te virajı alamayan İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dükkanın çatısına ve binadaki evin balkonuna çarptı. İçi yolcu dolu otobüs, evin balkonu ile kaldırım arasına sıkıştı. Otobüs, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Pendik’te dün akşam saatlerinde, virajı dönmekte olan Yusuf Dağdaş yönetimindeki İETT otobüsü, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir dükkanın çatısına ardından binada bulunan evin balkon çıkıntısına çarptı.
Kaldırıma çıkan İETT otobüsü, kaldırım ile evin balkonu arasına sıkışıp kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmaması bir facia yaşanmasını önledi.
Binanın balkon çıkıntısı ile kaldırım arasına sıkışan otobüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaşanan kazada ölü ya da yaralı bulunmazken otobüsün sıkıştığı binada ve bitişiğinde bulunan dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası
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