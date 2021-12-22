Pendik’te dün akşam saatlerinde, virajı dönmekte olan Yusuf Dağdaş yönetimindeki İETT otobüsü, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir dükkanın çatısına ardından binada bulunan evin balkon çıkıntısına çarptı.

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü, kaldırım ile evin balkonu arasına sıkışıp kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmaması bir facia yaşanmasını önledi.

Binanın balkon çıkıntısı ile kaldırım arasına sıkışan otobüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaşanan kazada ölü ya da yaralı bulunmazken otobüsün sıkıştığı binada ve bitişiğinde bulunan dükkanda maddi hasar meydana geldi.