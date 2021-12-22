Suriye uyruklu R.S, 11 Kasım saat 17.00 sıralarında Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kendi pasaportuyla pasaport kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu arındırılmış salonda ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak çalışan D.J.K. ile buluştu.

Yolcu bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu daha sonra yakın alanda bulunan bir tuvalete girdi.

ABD'li diplomat burada kendisine ait hususi pasaportunu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti. Üzerinde tahrifat yapılan pasaportu alan Suriyeli, bir süre daha yolcu bekleme salonunda beklerken, ABD'li diplomat ayrıldı.

Yakalanmamak için üstlerini değiştirdiler

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerasına takılan Suriyeli yolcu bir süre daha orada bekledi.

Polis ekipleri tekrar yolcunun yanına gelip pasaportunu kontrol etti. Bu sırada R.S. olay yerinden kaçmaya başladı. Havalimanında bir noktada buluşan ikili, polise yakalanmamak için üstlerini değiştirdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Diplomat ve Suriyeli yolcu yakalandı

Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yapılan aramalarda ABD'li diplomatın üzerinden diplomatik pasaportu ve zarfın içinde bulunan 10 bin dolar ele geçirildi.

Suriyeli yolcu R.S ve ABD'li diplomat D.J.K., adli makamlara sevk edildi. Almanya'ya kaçmak isteyen Suriye uyruklu R.S. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikalı diplomat ise tutuklandı. `