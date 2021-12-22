Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
İstanbu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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