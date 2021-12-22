Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Maltepe'de 3 araç alev alev yandı
Maltepe'de bir sitenin bahçesinde bulunan 3 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında zarar gören araçların ikisi kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Aydınevler Mahallesi'nde sitede oturan Sümeyye Kanarya, otomobilini çalıştırmak isterken, araç aniden alev aldı. Yangın kısa sürede park halinde bulunan cipe ve başka otomobile de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında zarar gören araçların 2'si kullanılamaz hale geldi.
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