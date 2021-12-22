Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Tuzla'da gecekondu yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla'da bir gecekonduda elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 50 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti.
Postane Mahallesi Sunay Sokak'taki bir gecekonduda, ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, evde tek başına yaşadığı ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ayhan Köşker'in yangında hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köşker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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